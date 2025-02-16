Слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что мирные жители России не гибнут в конфликте с Украиной, являются демонстрацией «русофобского угара».

Об этом заявил в своем Telegram-канале посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

« З а я в л е н и е К а и К а л л а с н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и — д е м о н с т р а ц и я п а т о л о г и ч е с к о г о р у с о ф о б с к о г о у г а р а , в к о т о р о м о н а п р е б ы в а е т . Т а к о й п о д х о д д е л а е т е е с л е п о й и г л у х о й к с м е р т я м , з в е р с т в а м и р а н е н и я м м и р н о г о г р а ж д а н с к о г о р о с с и й с к о г о н а с е л е н и я , к о т о р ы е о н и т е р п я т о т д е й с т в и й у к р а и н с к и х н а ц и с т о в » , — н а п и с а л д и п л о м а т .

По его мнению, позиция высокопоставленного чиновника ЕС должна получить самую жесткую правовую оценку.

Мирошник отметил, что если человек, занимающий должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, демонстрирует такую «избирательную слепоту», то его вряд ли можно считать адекватным и исповедующим нормы международного гуманитарного права.

Каллас сообщила, что мирные россияне не гибнут в украинском конфликте

Российский посол подчеркнул, что Каллас не удосужилась узнать о гибели 22-х мирных жителей Русского Поречного в Курской области от рук украинских военных, о расстрелах бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданских в Селидово, а также о ежедневных обстрелах Шебекино, Белгорода и Горловки.

Мирошник напомнил, что в прошлом году от действий ВСУ пострадали 5,5 тысяч мирных граждан РФ, при этом 800 человек погибли, в том числе 51 ребенок.

Накануне Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте. По ее словам, «гибнут солдаты на чужой территории». Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС должен «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы Киев смог продолжать военные действия.