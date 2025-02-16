Слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что мирные жители России не гибнут в конфликте с Украиной, являются демонстрацией «русофобского угара».
Об этом заявил в своем Telegram-канале посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Заявление Каи Каллас на Мюнхенской конференции — демонстрация патологического русофобского угара, в котором она пребывает. Такой подход делает ее слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов», — написал дипломат.
По его мнению, позиция высокопоставленного чиновника ЕС должна получить самую жесткую правовую оценку.
Мирошник отметил, что если человек, занимающий должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, демонстрирует такую «избирательную слепоту», то его вряд ли можно считать адекватным и исповедующим нормы международного гуманитарного права.
Каллас сообщила, что мирные россияне не гибнут в украинском конфликте
Российский посол подчеркнул, что Каллас не удосужилась узнать о гибели 22-х мирных жителей Русского Поречного в Курской области от рук украинских военных, о расстрелах бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданских в Селидово, а также о ежедневных обстрелах Шебекино, Белгорода и Горловки.
Мирошник напомнил, что в прошлом году от действий ВСУ пострадали 5,5 тысяч мирных граждан РФ, при этом 800 человек погибли, в том числе 51 ребенок.
Накануне Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте. По ее словам, «гибнут солдаты на чужой территории». Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС должен «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы Киев смог продолжать военные действия.