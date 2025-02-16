В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко оценил шансы западных брендов одежды вернуться в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат считает, что им будет не так просто вернуться на российские рынки, поскольку отечественные производители уже хорошо себя зарекомендовали и готовы составить конкуренцию.

« П о э т о м у , у й д я с р ы н к а , г р о м к о х л о п н у в д в е р ь ю , ч т о б ы в е р н у т ь с я н а н е г о п р и д е т с я с е р ь е з н о д е м п и н г о в а т ь » , — з а к л ю ч и л Антропенко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что популярные бренды одежды, включая Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок.