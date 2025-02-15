В России ответили на слова Келлога об уступках Москвы для мира на Украине

Российский политолог Сергей Марков в Telegram-канале ответил на слова спецпосланника президента США Кита Келлога об уступках Москвы для мира на Украине.

Келлог заявил в рамках Мюнхенской конференции, что ожидает территориальных уступок со стороны России. Он не уточнил, о чем именно может идти речь. Вашингтон также ожидает от Москвы отказ от использования силы в будущем, отметил спецпредставитель.

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Марков пояснил, что, вероятно, имеется в виду отказ от претензий на Херсон и Запорожье, которые вписаны в Конституцию РФ, однако находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Политолог также обратил внимание на отказ от использования Москвой вооруженных сил, под чем подразумевается демилитаризованная зона на границе с Украиной, а также отказ от альянса с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

« З д е с ь н а д о о т м е т и т ь , ч т о э т о л и ч н о е м н е н и е К е л л о г а , п о т о м у ч т о Т р а м п н а з н а ч и л е г о , К е л л о г а н а в з а и м о д е й с т в и е с Украиной и Европой, а за Россию отвечает Уиткофф», — подчеркнул эксперт.

Ранее Келлог заявил, что конфликт на Украине не завершится победой, как во Второй мировой войне.