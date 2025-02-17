В России рассказали об ожиданиях от переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Работа по подготовке в переговорам по Украине идет полным ходом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об ожиданиях от встречи делегаций в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что переговоры России и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Пока непонятно, в каком составе и приедет ли украинская делегация для формального участия, отметил депутат. Он добавил, что подготовительные работы России и Америки ко встрече делегаций, а также руководителей стран Владимира Путина и Дональда Трампа идут. Парламентарий уточнил, что лидеры должны встретиться в Эр-Рияде в конце месяца.

« Р а б о ч и е г р у п п ы с ф о р м и р о в а н ы у ж е н е с к о л ь к о д н е й и с р о с с и й с к о й с т о р о н ы , и с а м е р и к а н с к о й с т о р о н ы , а с у к р а и н с к о й с т о р о н ы и н ф о р м а ц и и н е т , к т о м о ж е т п р и е х а т ь , н о с а м о е г л а в н о е , ч т о и д е т р а б о т а п о л н ы м х о д о м » , — с к а з а л Алексей Чепа депутат Госдумы.

Подготовку к переговорам можно считать их началом, поделился собеседник «Ленты.ру». Он предположил, что программа основных вопросов уже составлена.

Назван один из участников переговоров в Саудовской Аравии со стороны России

« Я о ч е н ь н а д е ю с ь , ч т о д а ж е н а э т о й в с т р е ч е у ж е б у д у т о б о з н а ч е н ы в о п р о с ы н е т о л ь к о п о с о г л а ш е н и ю о п е р е г о в о р а х п о у к р а и н с к о м у к о н ф л и к т у , н о и п о й д у т г л у б ж е , о б с у д я т в о п р о с е в р о п е й с к о й б е з о п а с н о с т и , в о п р о с м и р о в о й б е з о п а с н о с т и . М ы п о м н и м , к а к в 2 0 2 1 г о д у , г о в о р я о п р о г р а м м е д о г о в о р а п о б е з о п а с н о с т и Р о с с и и и Е в р о п ы , м ы п о д н и м а л и э т и в о п р о с ы . Я д у м а ю , о н и с е й ч а с т о ж е б у д у т р е ш а т ь с я в д в у с т о р о н н е м ф о р м а т е м е ж д у н а ш и м и с т р а н а м и . Э т о о ч е н ь в а ж н ы й в о п р о с , в о п р о с б е з о п а с н о с т и , м о ж е т б ы т ь , м ы в ы й д е м д а ж е н а п о д г о т о в к у к а к о г о - н и б у д ь С Н В - 4 п о я д е р н о й б е з о п а с н о с т и » , — в ы с к а з а л с я д е п у т а т .

Ранее издание Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники из США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы в ближайшие дни начать диалог с переговорщиками от России и Украины. Российская делегация прибыла в ОАЭ 15 февраля. Она примет участие в международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2025.

До этого Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.