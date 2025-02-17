В России рассказали об ожиданиях от переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Работа по подготовке в переговорам по Украине идет полным ходом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об ожиданиях от встречи делегаций в Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что переговоры России и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Пока непонятно, в каком составе и приедет ли украинская делегация для формального участия, отметил депутат. Он добавил, что подготовительные работы России и Америки ко встрече делегаций, а также руководителей стран Владимира Путина и Дональда Трампа идут. Парламентарий уточнил, что лидеры должны встретиться в Эр-Рияде в конце месяца.
«Рабочие группы сформированы уже несколько дней и с российской стороны, и с американской стороны, а с украинской стороны информации нет, кто может приехать, но самое главное, что идет работа полным ходом», — сказал Алексей Чепа депутат Госдумы.
Подготовку к переговорам можно считать их началом, поделился собеседник «Ленты.ру». Он предположил, что программа основных вопросов уже составлена.
Назван один из участников переговоров в Саудовской Аравии со стороны России
«Я очень надеюсь, что даже на этой встрече уже будут обозначены вопросы не только по соглашению о переговорах по украинскому конфликту, но и пойдут глубже, обсудят вопрос европейской безопасности, вопрос мировой безопасности. Мы помним, как в 2021 году, говоря о программе договора по безопасности России и Европы, мы поднимали эти вопросы. Я думаю, они сейчас тоже будут решаться в двустороннем формате между нашими странами. Это очень важный вопрос, вопрос безопасности, может быть, мы выйдем даже на подготовку какого-нибудь СНВ-4 по ядерной безопасности», — высказался депутат.
Ранее издание Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники из США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы в ближайшие дни начать диалог с переговорщиками от России и Украины. Российская делегация прибыла в ОАЭ 15 февраля. Она примет участие в международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2025.
До этого Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.