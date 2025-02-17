Песков прокомментировал освобождение американца с наркотиками во Внуково

Освобождение гражданина Соединенных Штатов с «конфетами» и наркотиками может рассматриваться в ключе восстановления отношений между российской и американской сторонами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

« М ы о ж и д а е м , ч т о в о в т о р н и к к а к р а з у д а с т с я п о г о в о р и т ь о в о с с т а н о в л е н и и в с е г о к о м п л е к с а р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к и х о т н о ш е н и й , с о о т в е т с т в е н н о т е и л и и н ы е с о б ы т и я к а к р а з м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь в э т о м к л ю ч е » , — з а я в и л о н .

До этого Telegram-канал Baza писал, что гражданин США Калоб Байерс, арестованный 7 февраля в аэропорту Внуково по подозрению в контрабанде наркотиков, был освобожден под залог и сейчас находится на территории посольства США в Москве в ожидании вылета на родину.

По словам родственников задержанного, Байерс привез в Россию мармеладные конфеты с каннабиоидами, которые легально приобретает в США для купирования приступов эпилепсии. Во время пребывания в аэропорту собака-ищейка обнаружила наркотическое вещество в сумке американца. По данным канала, молодой человек прибыл в страну для подготовки документов к браку с гражданкой России Найдой Мамбетовой.