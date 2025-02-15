Госсекретарь США позвонил Лаврову

По инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

" П о и н и ц и а т и в е а м е р и к а н с к о й с т о р о н ы с о с т о я л с я т е л е ф о н н ы й р а з г о в о р г л а в в н е ш н е п о л и т и ч е с к и х в е д о м с т в д в у х с т р а н " , – с к а з а л и в министерстве.

Между тем встреча Путина и Трампа может состояться уже до конца февраля, сообщили западные СМИ. Как ожидают журналисты, официальные лица обеих стран проведут на следующей неделе переговоры в Саудовской Аравии. Они будут посвящены подготовке к возможной встрече президентов.

Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии

Поручения Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам их телефонного разговора привели в движение машину "помощников и ведомств". Об этом ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, развитием диалога Путина и Трампа стали их поручения помощникам и ведомствам.