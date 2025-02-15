Лавров и Рубио провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона

По инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Госсекретарь США позвонил Лаврову
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"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", сказали в министерстве.

Между тем встреча Путина и Трампа может состояться уже до конца февраля, сообщили западные СМИ. Как ожидают журналисты, официальные лица обеих стран проведут на следующей неделе переговоры в Саудовской Аравии. Они будут посвящены подготовке к возможной встрече президентов.

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Поручения Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам их телефонного разговора привели в движение машину "помощников и ведомств". Об этом ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, развитием диалога Путина и Трампа стали их поручения помощникам и ведомствам.

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