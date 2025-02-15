Госсекретарь США позвонил Лаврову

Лавров и Рубио провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона
По инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", – сказали в министерстве.
Между тем встреча Путина и Трампа может состояться уже до конца февраля, сообщили западные СМИ. Как ожидают журналисты, официальные лица обеих стран проведут на следующей неделе переговоры в Саудовской Аравии. Они будут посвящены подготовке к возможной встрече президентов.
Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
Поручения Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам их телефонного разговора привели в движение машину "помощников и ведомств". Об этом ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, развитием диалога Путина и Трампа стали их поручения помощникам и ведомствам.