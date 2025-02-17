Глава СК поручил провести проверку из-за нарушения прав россиян в Абхазии

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Петренко уточнила, что в ряде СМИ появились сведения о том, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, включая обладателей российского гражданства, поддерживать определенные политические силы, передает Telegram-канал СК. При этом звучали угрозы насилия в адрес граждан Абхазии и России армянской национальности.

В соответствии с российским законодательством, отмечается в сообщении, иностранные граждане, совершившие преступления за пределами России, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если преступление было направлено против граждан РФ. Эта норма закреплена в части 3 статьи 12 Уголовного кодекса РФ, как напомнила Петренко.