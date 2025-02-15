Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отправка войск ЕС на Украину не будет иметь никакого отношения к миротворческой миссии, их истинная цель — урвать свой кусок пирога и застолбить участки. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, Англия и Франция озабочены тем, что не успеют урвать свой кусок пирога на Украине. Он сказал, что эти страны уже готовятся застолбить участки. Их солдаты появятся там подальше от линии фронта. Очень вероятно, добавил Белик, что они будут находиться поближе к местам дележа украинской собственности.

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Парламентарий заявил, что сегодня западный мир обеспокоен тем, что главы России и США начали обсуждать прекращение конфликта, потому что в ЕС надеялись, что Россию будут игнорировать. Белик подчеркнул, что у США есть свои интересы, а у Европы — свои. По его словам, американцы этого не скрывают, тогда как европейцы пытаются скрывать и поэтому напустили туман про миротворческую миссию.

« Н а м ч у ж о г о н е н а д о . В с е , ч т о з а п р е д е л а м и Российской Федерации, пусть хоть вагонами вывозят. Не удивлюсь, если в ближайшее время появятся еще миротворцы, чтоб хотя бы крохи с барского стола собрать», — отметил депутат.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении европейских миротворцев на территории республики.