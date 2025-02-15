Путин обратился к ветеранам Афганистана

Президент России Владимир Путин обратился к ветеранам, исполнявшим воинский и гражданский долг в Афганистане. В субботу они собрались в Кремлевском дворце в честь памятной даты, сообщает пресс-служба президента.

Путин обратился к ветеранам Афганистана
© РИА Новости

Ветераны-военнослужащие, гражданские специалисты, исполнявшие долг в Афганистане, а также члены семей погибших героев собрались в Государственном Кремлёвском Дворце. Там проводилось торжественное мероприятие, посвящённое 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

К ветеранам обратился глава государства. Он отметил что «афганцы» — мужественные люди, прошедшие нелёгкие испытания.

«Вы бережно храните традиции боевого товарищества и служения Отечеству. Хочу особо подчеркнуть ваш вклад в поддержку участников специальной военной операции, воспитание молодёжи, востребованную работу в органах государственной власти, ветеранских и общественных организациях», сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такая твёрдая патриотическая позиция достойна самого искреннего признания. Президент пожелал ветеранам здоровья и успехов.

Советский Союз вывел войска из Афганистана 15 февраля 1989 года.

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