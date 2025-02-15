Путин обратился к ветеранам Афганистана

Президент России Владимир Путин обратился к ветеранам, исполнявшим воинский и гражданский долг в Афганистане. В субботу они собрались в Кремлевском дворце в честь памятной даты, сообщает пресс-служба президента.

Ветераны-военнослужащие, гражданские специалисты, исполнявшие долг в Афганистане, а также члены семей погибших героев собрались в Государственном Кремлёвском Дворце. Там проводилось торжественное мероприятие, посвящённое 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

К ветеранам обратился глава государства. Он отметил что «афганцы» — мужественные люди, прошедшие нелёгкие испытания.

« В ы б е р е ж н о х р а н и т е т р а д и ц и и б о е в о г о т о в а р и щ е с т в а и с л у ж е н и я О т е ч е с т в у . Х о ч у о с о б о п о д ч е р к н у т ь в а ш в к л а д в п о д д е р ж к у у ч а с т н и к о в с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и , в о с п и т а н и е м о л о д ё ж и , в о с т р е б о в а н н у ю р а б о т у в о р г а н а х г о с у д а р с т в е н н о й в л а с т и , в е т е р а н с к и х и о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и я х » , — с к а з а л Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такая твёрдая патриотическая позиция достойна самого искреннего признания. Президент пожелал ветеранам здоровья и успехов.

Советский Союз вывел войска из Афганистана 15 февраля 1989 года.