Путин обратился к ветеранам Афганистана
Президент России Владимир Путин обратился к ветеранам, исполнявшим воинский и гражданский долг в Афганистане. В субботу они собрались в Кремлевском дворце в честь памятной даты, сообщает пресс-служба президента.
Ветераны-военнослужащие, гражданские специалисты, исполнявшие долг в Афганистане, а также члены семей погибших героев собрались в Государственном Кремлёвском Дворце. Там проводилось торжественное мероприятие, посвящённое 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
К ветеранам обратился глава государства. Он отметил что «афганцы» — мужественные люди, прошедшие нелёгкие испытания.
«Вы бережно храните традиции боевого товарищества и служения Отечеству. Хочу особо подчеркнуть ваш вклад в поддержку участников специальной военной операции, воспитание молодёжи, востребованную работу в органах государственной власти, ветеранских и общественных организациях», — сказал Владимир Путин.
Он подчеркнул, что такая твёрдая патриотическая позиция достойна самого искреннего признания. Президент пожелал ветеранам здоровья и успехов.
Советский Союз вывел войска из Афганистана 15 февраля 1989 года.