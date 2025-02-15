Медведев назвал Зеленского «киевским клоуном»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «киевским клоуном», отчитавшим президента США Дональда Трампа «за всё, что только можно».

Он также задался вопросом, как глава Белого дома отреагирует на эти заявления.

« К и е в с к и й к л о у н о т ч и т а л Т р а м п а з а в с ё , ч т о т о л ь к о м о ж н о . Т о е с т ь н и к о м у н е н у ж н ы й п о п р о ш а й к а и в о р п л ю ё т в р у к у д а ю щ е г о . В о п р о с в т о м , к а к о т р е а г и р у е т Трамп?» — написал Медведев на личной странице в соцсети X.

Ранее зампред Совбеза назвал удары по Киеву концепцией «мира через силу».

Медведев оценил мюнхенскую речь вице-президента США

Также он заявлял, что слова представителей киевского режима про обмен территориями являются «чушью».