Захарова рассказала, во что одевается с 2014 года

Захарова обратилась к редактору газеты, написавшей о ее «шопинге в Дубае» и «супербрендах»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию итальянской газеты, написавшей, что она ездит на шопинг в Дубае и одевается в одежду модных западных брендов.
Захарова прокомментировала заметку в итальянской газете «Коррьере делла сера». В ней говорилось, что Захарова, которая с 2022 года находится под санкциями, якобы ездит в Дубай на шопинг, где покупает вещи «супербрендов»
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Дипломат обратилась к главному редактору газеты Лучано Фонтане и поблагодарила его за то, что газета назвала вещи российских производителей «супербрендами».
«Я ношу отечественное и покупаю вещи в России. Рада, что это оценил и Ваш сотрудник с фамилией Валентино…Если так интересуют российские бренды, которыми я пользуюсь, — могу скинуть Вам их названия. Как и приглашение на следующий российский форум «Диалог о фейках», — написала представитель МИД РФ в Telegram-канале.
Она отметила, что никогда не ездила на шопинг за рубеж и больше ценит музей, балет, кино, литературу, поэзию, дизайн, садоводство и общение.
«А с 2014 года, когда были введены первые санкции в отношении моей страны, я принципиально выбираю всё наше, поддерживая таким образом отечественного производителя», — сказала Захарова.
Она добавила, что в Дубае была несколько раз исключительно в составе официальных делегаций.
«Надеюсь, у Вас хватит мужества признать публикацию фейком и разместить опровержение», — подытожила дипломат.
Ранее Захарова резко раскритиковала президента Италии за возмутительное и кощунственное высказывание о России.