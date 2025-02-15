Захарова рассказала, во что одевается с 2014 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию итальянской газеты, написавшей, что она ездит на шопинг в Дубае и одевается в одежду модных западных брендов.

Захарова прокомментировала заметку в итальянской газете «Коррьере делла сера». В ней говорилось, что Захарова, которая с 2022 года находится под санкциями, якобы ездит в Дубай на шопинг, где покупает вещи «супербрендов»

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Дипломат обратилась к главному редактору газеты Лучано Фонтане и поблагодарила его за то, что газета назвала вещи российских производителей «супербрендами».

« Я н о ш у о т е ч е с т в е н н о е и п о к у п а ю в е щ и в Р о с с и и . Р а д а , ч т о э т о о ц е н и л и В а ш с о т р у д н и к с ф а м и л и е й В а л е н т и н о … Е с л и т а к и н т е р е с у ю т р о с с и й с к и е б р е н д ы , к о т о р ы м и я п о л ь з у ю с ь , — м о г у с к и н у т ь В а м и х н а з в а н и я . К а к и п р и г л а ш е н и е н а с л е д у ю щ и й р о с с и й с к и й ф о р у м « Д и а л о г о ф е й к а х » , — н а п и с а л а п р е д с т а в и т е л ь МИД РФ в Telegram-канале.

Она отметила, что никогда не ездила на шопинг за рубеж и больше ценит музей, балет, кино, литературу, поэзию, дизайн, садоводство и общение.

« А с 2 0 1 4 г о д а , к о г д а б ы л и в в е д е н ы п е р в ы е с а н к ц и и в о т н о ш е н и и м о е й с т р а н ы , я п р и н ц и п и а л ь н о в ы б и р а ю в с ё н а ш е , п о д д е р ж и в а я т а к и м о б р а з о м о т е ч е с т в е н н о г о п р о и з в о д и т е л я » , — с к а з а л а Захарова.

Она добавила, что в Дубае была несколько раз исключительно в составе официальных делегаций.

« Н а д е ю с ь , у В а с х в а т и т м у ж е с т в а п р и з н а т ь п у б л и к а ц и ю ф е й к о м и р а з м е с т и т ь о п р о в е р ж е н и е » , — п о д ы т о ж и л а д и п л о м а т .

Ранее Захарова резко раскритиковала президента Италии за возмутительное и кощунственное высказывание о России.