Хинштейн попросил прокуратуру проверить канал c жалобами жителей Суджи на власть

Данное решение было принято на заседании координационного совета по вопросам беженцев, где лидер группы волонтеров Мария Скорб выступила с заявлением о распространении в канале недостоверной информации. Ее позицию поддержала советник временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Виктория Пенькова.

Решение Хинштейна раскритиковал бывший советник экс-губернатора Курской области Роман Алехин, который опроверг наличие фейков в канале и выразил опасения, что вмешательство правоохранительных органов может превратить автора канала из патриотически настроенного гражданина в политического оппонента властей.

Администрация канала "Суджа Родная" в ответ на заявление Хинштейна заявила, что курские власти сосредоточены не на решении проблем населения, а на других задачах.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.