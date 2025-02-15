Вице-президент США Джей Ди Вэнс, жестко раскритиковавший Брюссель за отсутствие демократии и свободы слова, уже показал себя смелым парнем, хотя он еще и не очень опытен как политик международного ранга. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что речь Вэнса в Мюнхене стала провокационной и «сильно встревожила антироссийский шабаш». Вместо дежурных партнёрских реверансов Европе он «взял — и жёстко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев».

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По словам зампреда Совбеза, Вэнс критиковал ЕС за отсутствие демократии и свободы слова, за аморальные правила и препятствие свободным выборам.

« Н у е м у б ы э т о п р и п о м н и л и , е с л и б ы о н н е б ы л а м е р и к а н с к и м н а ч а л ь н и к о м . А т а к п р о с т я т , п р о г л о т я т с н е н а в и с т ь ю т у п о з о р н у ю в ы в о л о ч к у , ч т о п о л у ч и л и о т с т а р ш е г о п а р т н ё р а . И в о о б щ е – с м е л ы й п а р е н ь , х о т я е щ ё н е о п ы т н ы й в и ц е - п р е з и д е н т » , — н а п и с а л Медведев в соцсети «Вконтакте».

Он добавил, что Вэнс сказал правду о том, чего стоит современная Европа в рамках ЕС. Сейчас это «злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу».

« В р е м я т а к о й Е в р о п ы б е з в о з в р а т н о у ш л о . О н а д е й с т в и т е л ь н о с л а б а , м а л о п р и в л е к а т е л ь н а и п р а к т и ч е с к и н и к о м у , к р о м е с а м о й с е б я , н е н у ж н а » , — п о д ы т о ж и л п о л и т и к .

Накануне во Франции заявили, что Вэнс «стер Евросоюз в порошок» и изобличил его тиранию.