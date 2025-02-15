Медведев оценил мюнхенскую речь вице-президента США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, жестко раскритиковавший Брюссель за отсутствие демократии и свободы слова, уже показал себя смелым парнем, хотя он еще и не очень опытен как политик международного ранга. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что речь Вэнса в Мюнхене стала провокационной и «сильно встревожила антироссийский шабаш». Вместо дежурных партнёрских реверансов Европе он «взял — и жёстко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев».
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По словам зампреда Совбеза, Вэнс критиковал ЕС за отсутствие демократии и свободы слова, за аморальные правила и препятствие свободным выборам.
«Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником. А так простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнёра. И вообще – смелый парень, хотя ещё неопытный вице-президент», — написал Медведев в соцсети «Вконтакте».
Он добавил, что Вэнс сказал правду о том, чего стоит современная Европа в рамках ЕС. Сейчас это «злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу».
«Время такой Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна», — подытожил политик.
Накануне во Франции заявили, что Вэнс «стер Евросоюз в порошок» и изобличил его тиранию.