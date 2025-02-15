Зеленскому предложили попробовать обменять территории на Луне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал высказывания Владимира Зеленского о гипотетическом обмене территориями с Россией. Глава региона отметил, что украинский политик может обменивать земли на Луне, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский в беседе с журналистами западных изданий допустил обмен территорий в Курской области, находящиеся под контролем ВСУ, на земли под контролем ВС РФ.

« П о к а н и о к а к и х п е р е г о в о р а х с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне, а нам с нелегитимным главарем режима разговаривать не о чем. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши», — разъяснил Сальдо.

Ранее сообщалось, что в украинских СМИ развернулась дискуссия о том, какие конкретно земли Зеленский хотел бы получить в обмен. Комментаторы предположили, что лидер может потребовать за Суджу такие города, как Мариуполь, Донецк или Бердянск.