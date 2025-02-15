В Кремле оценили сообщения о возможном возвращении западного бизнеса в РФ

Кремль пока не получал сигналов от западного бизнеса о его желании вернуться на российский рынок. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

" Н е т . Н е п о л у ч а л и [ с и г н а л о в ] " , — с к а з а л о н , о т в е ч а я н а с о о т в е т с т в у ю щ и й в о п р о с .

12 февраля российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого главы государств договорились о начале переговоров с целью урегулирования конфликта на Украине.

Названы последствия ухода IKEA из России

После этого СМИ начали писать о том, что ряд зарубежных компаний рассматривает возможность возобновить работу в РФ. В частности, южнокорейское агентство Yonhap передавало, что производитель автомобилей Hyundai задумывается о возвращении на российский рынок и выкупе своего завода в Санкт-Петербурге.

15 февраля Telegram-канал Mash со ссылкой на несколько источников сообщил о возможном открытии в РФ магазинов одежды Bershka, Zara, Stradivarius и Pull&Bear. Данные бренды принадлежат испанской компании Inditex.