Захарова оценила прием Зеленского в Мюнхене словами о клоунах

На Западе интерес к «клоунам на Банковой» (улица в Печерском районе Киева) утрачен, сообщила в разговоре с ТАСС официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя прием президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене. Там сейчас проходит международная конференция по безопасности.

По словам дипломата, информацией о команде 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена сейчас никого не удивишь. Речь идет о попытке Зеленского обвинить американскую сторону в разжигании конфликта на Украине. Об этом и свидетельствует запрет президенту говорить на украинском языке на указанном мероприятии и отсутствие вопросов к нему, объяснила Захарова.

Раньше Зеленский шантажировал американский политический бомонд тем, что мог и периодически вбрасывал подробности участия команды Байдена в разжигании конфликта и коррупционных схемах. Вот его и продолжали слушать, как оракула, — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова обратила внимание на неадекватное поведение Зеленского в Мюнхене. Дипломат в Telegram-канале обнародовала видео с украинским лидером. На нем видно, как Зеленский дергается без видимых причин. Также президента бьет озноб, когда журналист задает ему вопрос.

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