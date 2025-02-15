Песков прокомментировал освобождение Труфанова из плена

В Москве приветствуют освобождение россиянина Александра Труфанова и выражают признательность руководству палестинского решения ХАМАС за принятое решение, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в субботу, 15 февраля, россиянин Александр Труфанов, граждане Израиля и США были освобождены после 500 дней в плену в секторе Газа. Боевики передали заложников Международному комитету Красного Креста.

« В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение», — отметил Песков.

Это уже шестой обмен заложниками в рамках первого этапа сделки между Израилем и ХАМАС. В свою очередь, Израиль обязался освободить из тюрем 369 палестинских заключенных.