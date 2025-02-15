Депутат призвал завести уголовное дело на внучек Михаила Горбачева

Депутат Государственной думы России, заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал возбудить уголовное дело против внучек бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По его мнению, «эти отщепенки всю жизнь жили в роскоши за счет народа, а потом сбежали».

Он считает, что их имущество в России, если оно осталось, должно быть арестовано, а сами женщины должны быть признаны иностранными агентами.

45-летняя Ксения Горбачева и 37-летняя Анастасия Вирганская обосновались в Германии. Старшая из них ведет винный бизнес, который после начала специальной военной операции провел распродажу водки под брендом Zelensky, заявив, что выручка пойдет на поддержку Украины. Муж Анастасии играет в берлинской группе Abanamat и также делает пожертвования киевскому режиму, передает 360.ru.

Умер Михаил Горбачев

Днем ранее депутат ГД сделал еще одно необычной заявление. Милонов предложил ввести полицию нравов из-за ажиотажа вокруг Дня святого Валентина. По его словам, соответствующая структура поможет навсегда разобраться с проституцией, а также избавит общество от пошлости и вульгарности.