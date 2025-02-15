Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пугают украинского президента Владимира Зеленского и некоторых европейцев.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

« С е й ч а с н а ч н у т с я п е р е г о в о р ы м е ж д у б о л ь ш и м и и г р о к а м и . < . . . > И в о т э т о т д и а л о г о ч е н ь с и л ь н о п у г а е т Зеленского и его режим. Ну и, конечно, пугает и европейцев, ряд стран, которые делали ставку на продолжение кровопролития на территории Украины», — считает дипломат.

По его мнению, возрождение диалога между Москвой и Вашингтоном «очень сильно пугает» их, особенно на фоне ряда заявлений администрации США.

Появилось видео со «странным» Зеленским на брифинге в Мюнхене

На этой неделе газета Politico писала, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, вызвал обеспокоенность среди европейских дипломатов.

При этом в ЕС заявляют, что мир возможен только при совместных усилиях Брюсселя, Вашингтона и Киева.