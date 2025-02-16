В России перечислили страны с территориальными претензиями к Украине

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник перечислил страны с возможными территориальными претензиями к Украине. Об этом сообщает aif.ru.

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В беседе с изданием депутат Госдумы заявил, что Венгрия, Польша и Румыния могут заявить о территориальных претензиях к Украине.

«Польша уже имеет территориальные претензии, Венгрия и Румыния тоже могут о них заявить. Американцы хотят забрать полезные ископаемые, чтобы возместить свои убытки», — сказал он.

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Колесник отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности показала отсутствие единства среди стран Европы.

Ранее председатель совета организации «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Румыния, Болгария и другие соседние с Украиной страны считают ее искусственным государством и уверены в ее скором распаде. После это, по мнению Медведчука, эти государства поделят бывшие украинские территории.