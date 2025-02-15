Захарова: РФ призывает осудить атаку ВСУ на журналистов Первого канала

Российская сторона призывает все ответственные правительства государств осудить теракты Украины и выступить против атак ВСУ на мирное население, включая представителей СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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14 февраля съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в курском селе Черкасская Конопелька. В результате произошедшего оказался ранен оператор Юрий Шолмов. Его доставили в местную больницу.

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Захарова потребовала от профильных международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, ОБСЕ, ООН и других, незамедлительно отреагировать на очередное преступление ВСУ и решительно его осудить.

" В е д я п р и ц е л ь н ы й о г о н ь п о б е з о р у ж н ы м в о е н к о р а м , ж у р н а л и с т а м , о п е р а т о р а м , ф о т о г р а ф а м , у с т р а и в а я н а с т о я щ у ю о х о т у н а н и х , у к р о н а ц и с т ы с т р е м я т с я л ю б ы м и с п о с о б а м и с к р ы т ь п р а в д у о т в о р и м ы х и м и ж е с т о ч а й ш и х н а р у ш е н и я х м е ж д у н а р о д н о г о г у м а н и т а р н о г о п р а в а и з л о д е я н и я х п р о т и в м и р н о г о н а с е л е н и я " , – п р и в о д я т с я с л о в а д и п л о м а т а в телеграм-канале МИД.

Международные структуры должны предпринять исчерпывающие меры по прекращению практикуемых Киевом террористических методов "подавления инакомыслия". Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически приравниваться к покрывательству и поощрению ВСУ к совершению новых нападений, отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что все виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание.

По факту нападения на журналистов в Курской области было возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Следователи устанавливают всех причастных к преступлению.

Спустя некоторое время после инцидента оператор Шолмов сообщил, что с ним все в порядке. Журналист добавил, что после лечения собирается вернуться в Курскую область.