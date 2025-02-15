Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией выразила интерес к тому, подвергнется ли критике поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, обращая внимание на его необычную мимику. Об этом она написала в своем telegram-канале.

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« Н е у ж е л и о п я т ь б у д у т о т р и ц а т ь т о , ч т о в и д я т в с е н е в о о р у ж е н н ы м г л а з о м ? » , — н а п и с а л а Захарова.

Она обратила внимание на видеозапись с участием Зеленского, сделанную во время мероприятия. На кадрах видно, как, слушая вопрос от журналиста, украинский лидер нервно перемещает взгляд между различными точками, неустойчиво меняет положение рук и головы, а также изменяет мимику, периодически открывая и закрывая рот.

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На Мюнхенской конференции по безопасности некоторые делегаты были ошеломлены поведением Зеленского. По наблюдениям участников, во время интервью он проявил явные признаки нервного напряжения: Зеленский неоднократно тряс головой, делал непроизвольные движения лицом и часто пил воду.

Психолог Алексей Лысенко проанализировал эти невербальные сигналы. По мнению специалиста, такое поведение может свидетельствовать о сильной внутренней напряженности и стрессе, которые испытывает украинский лидер, передает MK.RU. Эти признаки, как отмечает Лысенко, могут быть вызваны как текущей политической обстановкой, так и личным давлением, испытываемым Зеленским в условиях продолжающегося кризиса.