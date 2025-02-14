Москва решила не направлять наблюдателей на выборы президента Абхазии

Москва решила не направлять своих наблюдателей на выборы президента Абхазии
Россия решила не направлять наблюдателей на выборы президента Абхазии, поскольку не дождалась официального ответа от ЦИК страны по поводу аккредитации своего списка представителей. Об этом рассказали в ЦИК России.
«Абхазской стороне был направлен список российских наблюдателей на выборы президента. Официального ответа ЦИК Абхазии по составу аккредитованных наблюдателей не последовало, поэтому российской стороной было принято решение не направлять своих представителей в связи с невозможностью за короткое время организовать полноценное и эффективное участие в международном наблюдении», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Избирательные участки в Абхазии откроются в 8 утра 15 февраля и закроются в 20:00. В этот день любая агитация за кандидатов будет запрещена. Предварительные итоги выборов объявят 16 февраля в 12:00. Второй тур выборов президента Абхазии состоится, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов избирателей, принявших участие в голосовании. То есть, претенденту на должность главы государства нужно набрать 50% плюс один голос, сообщил член ЦИК Алиас Брандзия на брифинге для журналистов.
При этом в республике не принято публиковать экзитполы, как делают в разных государствах мира, а также предварительные итоги голосования после подсчета определенного процента бюллетеней. Контролировать соблюдение избирательных норм на выборах в Абхазии приехали 100 представителей стран ЕС, Латинской Америки и России.