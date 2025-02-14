Зеленский раскрыл детали 16-го пакета санкций ЕС против России

Предполагается, что шестнадцатый пакет санкций Европейского Союза будет направлен на ограничение деятельности российской нефтяной отрасли, включая все суда, задействованные в теневых перевозках, а также на персонал этих судов, включая капитанов и членов экипажа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

« О ж и д а е м , ч т о 1 6 п а к е т с а н к ц и й ЕС будет касаться российской нефти и всего теневого флота, а также капитанов и членов экипажей», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.

Об этом он рассказал после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксеном.

Зеленский рассказал об итогах встречи с Вэнсом в Мюнхене

Европейский Союз намерен расширить перечень санкций против России, добавив в новый пакет мер 50 товаров, для которых будут установлены ограничения на импорт и экспорт, сообщил специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О 'Салливан. В его выступлении отмечалось, что Казахстан может играть роль посредника, помогая России обходить введенные западные санкции.