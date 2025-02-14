ХАМАС отпустит Труфанова на первом этапе перемирия из уважения к Путину

Палестинское движение ХАМАС освободит гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова на первом, а не на втором этапе перемирия в секторе Газа в знак уважения к президенту России Владимиру Путину. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

"Александр Труфанов будет освобожден по просьбе российской стороны. С братьями из [группировки] "Исламский джихад" было согласовано, что его освобождение состоится в субботу, 15 февраля, в рамках первого этапа соглашения", - отметил Абу Марзук. "Это решение было принято в знак уважения к президенту [России Владимиру] Путину за его позицию, а также за поддержку Российской Федерацией палестинского народа и его законных прав", - подчеркнул он.

Замглавы политбюро ХАМАС уточнил, что первый этап реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа "является гуманитарным и в основном включает [освобождение] женщин, детей, пожилых людей и больных".

"Александр Труфанов изначально не входил [в число заложников, освобождаемых] на первом этапе, но мы согласились включить его в этот список в знак уважения к России и президенту Путину", - отметил Абу Марзук.

В пятницу представитель боевого крыла ХАМАС - палестинской группировки "Исламский джихад" - Абу Убайда сообщил, что в рамках соглашения с Израилем было принято решение освободить обладателя российского гражданства Александра Труфанова. В группу из трех заложников, которых отпустят 15 февраля, также вошли граждане США и Израиля.

В середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня в Газе, который вступил в силу 19 января. Реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня, за это время ХАМАС передаст Израилю не менее 33 заложников, включая тела погибших, в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

10 февраля Абу Убайда объявил, что откладывается освобождение новой группы удерживаемых в Газе заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. Палестинская сторона считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда "задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах". На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия возобновит боевые действия в секторе, если ХАМАС не освободит заложников в установленный срок. 13 февраля ХАМАС подтвердил, что после консультаций с посредниками движение выполнит условия соглашения, заложники будут освобождены.