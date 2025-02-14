В Госдуме понадеялись на положительный исход сделки по Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что сделка по Украине «шокирует многих людей», выразил надежду на положительный исход процесса урегулирования конфликта. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщают «Известия».

« Х о т е л о с ь б ы , ч т о б ы э т о т ш о к б ы л п о л о ж и т е л ь н ы м и ч т о э т а с д е л к а м о г л а б ы п о л о ж и т ь к о н е ц з а р а б о т к у н а к р о в и о б ы ч н ы х г р а ж д а н д р у г и х г о с у д а р с т в , р у к о в о д и т е л е й к о р п о р а ц и й , п р о м ы ш л е н н ы х и в о е н н ы х к о р п о р а ц и й , к о т о р ы е з а и н т е р е с о в а н ы в т о м , ч т о б ы в о е н н ы е к о н ф л и к т ы ш и р и л и с ь и п р о д о л ж а л и с ь н а н а ш е й п л а н е т е » , — с к а з а л о н .

Парламентарий понадеялся, что обещания насчет мирного урегулирования, озвученные президентом США Дональдом Трампом, не разочаруют все человечество.

Ранее Вэнс заявил, что вопрос отправки войск США на Украину остается на повестке дня и может быть воплощен в случае, если переговоры не будут «добросовестными». Он также отметил, что Вашингтон не исключает введение против Москвы новых санкций.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов перезапустить отношения с Москвой, если удастся заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта. Как он отметил, в результате мирных переговоров «выйдет сделка, которая шокирует многих людей».