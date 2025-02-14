В США оправдались за слова Вэнса в адрес России

Представитель вице-президента США Джея Дэвид Вэнса по связям с общественностью Уильям Мартин оправдался за слова американского представителя, который ранее заявил, что Штаты могут направить свои войска на Украину, если переговоры со стороны РФ не будут добросовестными. Об этом он написал ы соцсетях.

« В и ц е - п р е з и д е н т [ В э н с ] н е в ы с к а з ы в а л у г р о з . О н п р о с т о з а я в и л о ф а к т е т о г о , ч т о н и к т о н е л и ш и т п р е з и д е н т а США Дональда Трампа позиции, когда начнутся переговоры», — написал Мартин в соцсети Х.

В Кремле после угрожающих заявлений вице-премьера США почеркнули, что рассчитывают получить пояснения его словам в ходе двухсторонних переговоров между Москвой и Вашингтоном. До этого Вэнс озвучил мысль, что у Вашингтона всегда остается возможность отправить своих военных на Украину.

Вэнс назвал главную угрозу для Европы

Джэй Дэвид Вэнс вступил в должность вице-президента США 20 января. В этот же день состоялась и инаугурация американского главы Дональда Трампа.