В Эр-Рияде ответили на предложение провести встречу Путина и Трампа
Власти Саудовской Аравии приветствуют предложение об организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории в Эр-Рияде сообщает МИД королевства на своей странице в социальной сети Х. Там отмечают, что высоко оценивают итоги телефонных переговоров лидеров.
Королевство подтверждает продолжение усилий для достижения постоянного мира между Россией и Украиной, которое оно начало предпринимать с начала украинского кризиса, — подчеркнули в ведомстве.
CBS: Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Ранее Трамп говорил о намерении провести первую за последнее время встречу с президентом России в Саудовской Аравии. Он хотел бы, чтобы переговоры возглавили госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Трамп подчеркнул, что в разговоре Путин ясно выразил свое желание мира.