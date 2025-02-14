В Эр-Рияде ответили на предложение провести встречу Путина и Трампа

Власти Саудовской Аравии приветствуют предложение об организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории в Эр-Рияде сообщает МИД королевства на своей странице в социальной сети Х. Там отмечают, что высоко оценивают итоги телефонных переговоров лидеров.

К о р о л е в с т в о п о д т в е р ж д а е т п р о д о л ж е н и е у с и л и й д л я д о с т и ж е н и я п о с т о я н н о г о м и р а м е ж д у Р о с с и е й и Украиной, которое оно начало предпринимать с начала украинского кризиса, — подчеркнули в ведомстве.

CBS: Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Ранее Трамп говорил о намерении провести первую за последнее время встречу с президентом России в Саудовской Аравии. Он хотел бы, чтобы переговоры возглавили госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Трамп подчеркнул, что в разговоре Путин ясно выразил свое желание мира.