Bloomberg назвал возможных участников переговорной группы Путина

Чтобы начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин формирует «команду тяжеловесов». Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

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В состав команды, которая будет вести переговоры с представителями Трампа для достижения соглашения, «которое положит конец войне России на Украине», войдут по меньшей мере три человека.

По данным журналистов, среди переговорщиков фигурируют помощник президента России Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как отметило агентство, Дмитриев может занять важную позицию как неофициальный канал связи для переговорщиков Трампа. Этот выбор участников подчеркивает необходимость Путина гарантировать положительный результат любых встреч.

12 февраля Путин и Трамп провели разговор по телефону. Главы государств среди прочего обсудили и конфликт на Украине. Затем Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. О чем говорят звонки Трампа — «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым.