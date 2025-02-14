Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в разговоре с Рамблером прокомментировал резкую смену риторики японских властей касательно дальнейших отношений Токио и Москвы.

Ранее глава МИД Японии Такэси Ивая впервые за долгое время заявил о необходимости взаимопонимания с Россией. Выступая на пресс-конференции, дипломат отметил, что японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, однако Россия является страной-соседом Японии и государствам необходимо взаимопонимание. При этом, как подчеркивает РИА Новости, из речи о трудностях во взаимодействии с Москвой впервые исчезло упоминание «нападения России на Украину». Ранее, по информации агентств а, обсуждение данной темы всегда начиналось с этой фразы.

Аналитик связал изменение позиции властей Японии с приходом Дональда Трампа на пост президента США.

Главная причина изменения риторики Японии – в Трампе. Он резко изменил курс США в отношении украинской проблематики, а Япония всегда шла в фарватере внешнеполитического курса Вашингтона. Эта страна - младший союзник США, между ними сложились достаточно тесные отношения в сферах политики, безопасности и так далее. Так что после начала СВО Япония в рамках «Большой семерки» в унисон с Евросоюзом обрушила на Россию массу экономических санкций, а также начала мощную пропагандистскую деятельность и вводила другие рестрикции. И все это делалось под предлогом «наказания России». Кроме того, в Японии говорилось о том, что, мол, все эти меры необходимы, чтобы Китаю было неповадно «нападать» на Тайвань и «пытаться захватить его силой». Также японцы выдвигали тезис о неделимости безопасности Индо-Атлантического и Тихоокеанского регионов. А поскольку запевалой в антироссийской кампании была администрация США во главе с Джо Байденом, Япония послушно шагала в ногу с Вашингтоном и с «Большой семеркой». Валерий Кистанов Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН

Эксперт напомнил, что в ходе своего предыдущего президентского срока Трамп «выкручивал руки» Японии в сфере торговли, а также требовал от нее взять на себя больше обязательств в сфере обороны, наращивать военные расходы и закупать американские вооружения.

« П о э т о м у п о с л е в о з в р а щ е н и я Т р а м п а н а п о с т г л а в ы г о с у д а р с т в а в Японии были большие опасения, связанные с тем, что он снова возьмется за свою политику, вновь начнет требовать уступок в сфере торговли и будет давить на Токио по вопросам обороны. Кроме того, следует отметить, что премьер-министру Японии Сигэру Исибе долго не удавалось встретиться с Трампом после его избрания, и было ощущение, что Трамп его просто игнорирует. Однако недавно состоялся визит Исибы в Вашингтон, где он встретился с Трампом. И этот визит расценивается как большой успех японского премьера. Говорится о том, что он сумел расположить к себе Трампа и доказать ему, что Япония остается верным союзником США, что Америка все еще является краеугольным камнем в японской политике в сфере обороны. И в свете того, что Исиба был тепло принят Трампом, теперь Япония во многом вынуждена подстраиваться и под него. Это, в том числе, касается и международных инициатив, которые выдвигает президент США», — отметил Кистанов.

В настоящее время идет много разговоров о возможном улучшении отношений России и США, подчеркнул эксперт.

« И т у т Япония просто боится опоздать. Именно этим и вызваны примирительные нотки в заявлении главы японского МИДа. И можно говорить о том, что дальнейшие отношения Японии и РФ во многом зависят от отношений Москвы и Вашингтона», — заключил востоковед.

В МИД РФ ранее заявили, что Москва не видит никаких перспектив для ведения диалога о заключении мирного договора с Японией в условиях продолжающейся недружественной политики Токио.