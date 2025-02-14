Захарова резко раскритиковала президента Италии за высказывание о России

Слова президента Италии Серджо Маттареллы о сравнении России с гитлеровской Германией являются возмутительными и кощунственными измышлениями. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

« М а т т а р е л л а п р о в е л в о з м у т и т е л ь н ы е и о т к р о в е н н о л о ж н ы е и с т о р и ч е с к и е п а р а л л е л и м е ж д у Р о с с и е й и , к а к о н с к а з а л , г и т л е р о в с к й Германией, призвав при этом учитывать провал западной политики умиротворения агрессора конца 1930-х годов ХХ века при урегулировании конфликта на Украине. Такое даже произносить невозможно», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что такие «кощунственные» измышления «дико слышать именно от итальянского лидера, страна которого прекрасно знает, что такое фашизм». Она напомнила, что именно СССР смог победить врага, при этом освободив Европу от нацизма и фашизма.

Ранее Захарова заявила, что западные страны способствуют преступлениям против человечности во всем мире, о чем свидетельствуют действия Вооруженных сил Украины в Донбассе.