Назван возможный состав российской переговорной группы по Украине

В состав российской переговорной группы по украинскому вопросу могут войти помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Такое мнение выразили журналисты Bloomberg.

« Т о , ч т о Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять Россию на любых переговорах, вряд ли является сюрпризом», — отметили в материале.

По мнению авторов статьи, выбор участников переговорного процесса подчеркнёт, насколько президент России полон решимости обеспечить положительный исход любых переговоров.

Журналисты заметили, что каждый из членов предполагаемой команды — профессионал, имеющий огромный опыт в международных делах.

Ранее американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что между Москвой и Киевом должны состояться прямые переговоры.