В МИД России объяснили, откуда взялся термин «многополяризованный мир»

Западные элиты утратили связь с реальностью, они на данный момент неспособны адекватно оценивать происходящее, заявила NEWS.ru в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала использование организаторами Мюнхенской конференции по безопасности термина «многополяризованный мир» вместо «многополярный».

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Е с л и с м о т р е т ь н а б ы в ш е г о п р е м ь е р - м и н и с т р а В е л и к о б р и т а н и и Б о р и с а Д ж о н с о н а , т о м о ж н о п о д у м а т ь , ч т о м и р с т а н е т и « э л е к т р о л и з о в а н н ы м » . О н и н е в и д я т н и т о г о , ч т о п р о и с х о д и т з а о к н о м , н и с о б с т в е н н о г о о т р а ж е н и я , н е п о н и м а ю т , к а к с а м и в ы г л я д я т . О н и у ж е н е с п о с о б н ы в о с п р и н и м а т ь н е т о ч т о к р и т и к у , а п р о с т о р е а л ь н о с т ь . Э т и ж е с а м ы е л ю д и г о д а м и г о в о р и л и о н е к о й « н о в о й н о р м а л ь н о с т и » и с у м а с ш е д ш е й « м у л ь т и г е н д е р н о с т и » . Ч т о в ы о т н и х х о т и т е п р и о ц е н к е м е н е е о ч е в и д н ы х в е щ е й ? В е д ь о н и с а м и з а б л о к и р о в а л и с е б я и з н у т р и , ч т о б ы с в е ж и й в о з д у х в в и д е р е а л ь н о с т и к н и м н е п о с т у п а л , — о т м е т и л а З а х а р о в а .

Дипломат добавила, что западные элиты находятся под влиянием своих собственных умозаключений, которые «не проветриваются» реальными факторами и фактами. По ее словам, они сейчас существуют «в собственном соку», и, поскольку так получилось, что «большой брат» озвучил тезисы о том, что не собирается мир быть управляемым из одного центра, пришлось перегруппировываться, менять позицию.

Ранее Захарова заявила, что российские официальные лица не будут присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности. Она отметила, что представителей России не пригласили на мероприятие. Дипломат сочла это решение политизированным и странным.