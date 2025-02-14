В МИД РФ высказались об отношениях с Азербайджаном после авиакатастрофы в Актау

Попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал, многие в трагедии с самолетом Embraer 190 азербайджанских авиалиний (AZAL) хотят «половить удачу». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

« П о п ы т к и в б и т ь к л и н ь я м е ж д у н а р о д а м и , м е ж д у с т р а н а м и , у к о т о р ы х т а к а я с о в м е с т н а я и с т о р и я , т а к а я з о н а о т в е т с т в е н н о с т и , в т о м ч и с л е р е г и о н а л ь н а я , и т а к и е п е р с п е к т и в ы р а з в и т и я , — э т о в с е о б р е ч е н о н а п р о в а л » , — с к а з а л а д и п л о м а т .

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

В предварительном докладе министерства транспорта Казахстана говорится, что при попытке посадки в Грозном, где действовал план «Ковер», экипаж ощутил удар, после чего сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В отчете подчеркивается, что на обломках лайнера были обнаружены множество сквозных и несквозных повреждений, в том числе правильной прямоугольной формы. Их появление специалисты связывают с «проникновением внешних объектов».