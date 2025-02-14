В Госдуме оценили угрозы Вэнса о вводе американских войск на Украину

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что угрозы вице-президента США Джей Ди Вэнса могут поставить мир на грань ядерного конфликта. Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.

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Ранее в интервью The Wall Street Journal Вэнс прокомментировал новости о готовящихся переговорах России и США. Он допустил, что эти переговоры приведут к сделке, которая «шокирует многих».

В то же время Вэнс заявил, что США могут применить против Москвы новые санкции и использовать военные рычаги, если Россия не пойдет на сделку. По его словам, вариант отправки американских войск на Украину, если не будет «добросовестных переговоров», остаётся «на столе».

« О т к у д а т а к и е з а я в л е н и я ? М о ж е т б ы т ь , с п е ц и а л ь н ы е т а к и е в б р о с ы , ч т о , а е с л и в ы , т о м ы т у т в о о б щ е в а с т а м у н и ч т о ж и м , и в с е о с т а л ь н о е . Н о о н и , н а в е р н о е , с о г н е м в с е ж е и г р а ю т » , - т а к з а я в л е н и я В э н с а п р о к о м м е н т и р о в а л С о б о л е в .

Он добавил, что Москва примет ответные меры, если США введут войска на Украину. В то же время генерал отметил, что Россия готова к переговорам.