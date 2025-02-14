В Госдуме оценили угрозы Вэнса о вводе американских войск на Украину
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что угрозы вице-президента США Джей Ди Вэнса могут поставить мир на грань ядерного конфликта. Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.
Ранее в интервью The Wall Street Journal Вэнс прокомментировал новости о готовящихся переговорах России и США. Он допустил, что эти переговоры приведут к сделке, которая «шокирует многих».
В то же время Вэнс заявил, что США могут применить против Москвы новые санкции и использовать военные рычаги, если Россия не пойдет на сделку. По его словам, вариант отправки американских войск на Украину, если не будет «добросовестных переговоров», остаётся «на столе».
«Откуда такие заявления? Может быть, специальные такие вбросы, что, а если вы, то мы тут вообще вас там уничтожим, и все остальное. Но они, наверное, с огнем все же играют», - так заявления Вэнса прокомментировал Соболев.
Он добавил, что Москва примет ответные меры, если США введут войска на Украину. В то же время генерал отметил, что Россия готова к переговорам.