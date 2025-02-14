Захарова рассказала о ситуации с российскими военными базами в Сирии

Российская сторона настроена на развитие двусторонних связей с Сирией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос западного журналиста о присутствии военных баз в ближневосточной стране, дипломат отметила, что сейчас с новыми сирийскими властями ведется обсуждение вопроса о российском военном присутствии в стране. Однако от детальных комментариев она пока воздержалась.

« Н а ш и к о н т а к т ы с с и р и й с к о й с т о р о н о й н а ц е л е н ы н а к о н к р е т и з а ц и ю т е х в о з м о ж н о с т е й , к о т о р ы е и м е ю т с я в с ф е р е д в у с т о р о н н е г о с о т р у д н и ч е с т в а н а н ы н е ш н е м э т а п е » , — в ы с к а з а л а с ь З а х а р о в а .

12 февраля состоялась телефонная беседа Путина и Ахмедом Шараа. Это стал первый контакт РФ и Сирии на высшем уровне после смены власти в стране в конце прошлого года. Во время разговора российский президент подтвердил готовность Москвы содействовать в улучшении социально-экономической ситуации в ближневосточной стране.

В Сирии России принадлежат пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

Ранее стало известно, как семья Башара Асада бежала из Дамаска.