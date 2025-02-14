Захарова обратилась к США с предложением

Захарова предложила США прокомментировать свои заявления о переговорах по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США самим прокомментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа о возможности переговоров с российской стороной по Украине в Мюнхене.
"Россия как страна приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности не получает. Есть ли в Германии официальные российские представители? Есть. Наше посольство работает", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос агентства Reuters. "Для того, чтобы подтверждать или опровергать слова президента США нужно обращаться, например, если вы в Москве, в частности, в американское посольство. Если вы не в Москве, то в официальные американские структуры, - отметила дипломат. - Уже неоднократно по линии Администрации президента РФ давались разъяснения относительно того, что команды, по-разному можно называть, переговорщиков, переговорных групп [работают], - эта работа ведется. Соответствующие разъяснения уже давались. Это прерогатива президента Российской Федерации [Владимира Путина] принимать подобные решения и, соответственно, они будут доведены до широкой общественности по линии администрации президента и, если будет поручено, по линии тех структур, в чью компетенцию это будет входить".
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"Посмотрите, пожалуйста, на те заявления, которые давались по линии администрации президента, они исчерпывающие. Решение принимает президент. Как только эти решения будут приняты, о них общественность узнает", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.