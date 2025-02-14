Захарова обратилась к США с предложением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США самим прокомментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа о возможности переговоров с российской стороной по Украине в Мюнхене.

" Р о с с и я к а к с т р а н а п р и г л а ш е н и я н а М ю н х е н с к у ю к о н ф е р е н ц и ю п о б е з о п а с н о с т и н е п о л у ч а е т . Е с т ь л и в Германии официальные российские представители? Есть. Наше посольство работает", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос агентства Reuters. "Для того, чтобы подтверждать или опровергать слова президента США нужно обращаться, например, если вы в Москве, в частности, в американское посольство. Если вы не в Москве, то в официальные американские структуры, - отметила дипломат. - Уже неоднократно по линии Администрации президента РФ давались разъяснения относительно того, что команды, по-разному можно называть, переговорщиков, переговорных групп [работают], - эта работа ведется. Соответствующие разъяснения уже давались. Это прерогатива президента Российской Федерации [Владимира Путина] принимать подобные решения и, соответственно, они будут доведены до широкой общественности по линии администрации президента и, если будет поручено, по линии тех структур, в чью компетенцию это будет входить".

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