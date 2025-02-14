Названы возможные представители России, США и Украины на переговорах

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф могут принять участие на переговорах России, Украины и США, заявил политолог Сергей Марков. Он не исключил, что с украинской стороны в переговорном процессе будет заявлен руководитель офиса президента Александр Ермак.

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Я б ы п р е д п о л о ж и л , ч т о э т о б у д у т в ы с о к о г о у р о в н я ч и н о в н и к и . В о з м о ж н о , э т о б у д е т с р а з у У и т к о ф ф с а м е р и к а н с к о й с т о р о н ы . С р о с с и й с к о й с т о р о н ы — л и б о Ушаков, либо Владимир Мединский (помощник президента России. — NEWS.ru), который возглавлял российскую делегацию на Стамбульских переговорах. Второй вариант, что это будут какие-то люди на уровне заместителя спецслужб. С украинской стороны полно вариантов. Это и замруководителя СБУ может быть, и Ермак, замминистра иностранных дел, полно людей, — высказался Марков.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз не может просто наблюдать за заключением сделки по Украине. По его словам, конфликт происходит на территории Европы, поэтому условия его урегулирования напрямую касаются стран ЕС.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп исключил Киев из переговорного процесса по урегулированию конфликта. Отмечается, что американский лидер объявил о своих мирных переговорах после телефонного разговора с президентом России и сообщил об этом Зеленскому постфактум.