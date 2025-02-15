Опубликовано предсказание Жириновского об Украине и ЕС

Нацизм на Украине всколыхнет Европу. Об этом свидетельствует записка экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года, обнародованная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым, передает РИА Новости.

Опубликовано предсказание Жириновского об Украине и ЕС
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Основатель фракции отмечал, что «Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу».

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Теперь, по словам Жириновского, Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией.

«Но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — писал политик.

Ранее сообщалось, что бывший глава ЛДПР предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выступая в телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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