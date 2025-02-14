В МИД рассказали, будут ли представители РФ на Мюнхенской конференции

Российских официальных лиц не пригласили на Мюнхенскую конференцию, представителей МИД на ней не будет. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Президент США Дональд Трамп накануне заявлял, что на ней должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, Соединенных Штатов и Украины. Подробностей он не привел.

« Р о с с и й с к и е о ф и ц и а л ь н ы е л и ц а н а М ю н х е н с к у ю к о н ф е р е н ц и ю п о в о п р о с а м п о л и т и к и б е з о п а с н о с т и н е п р и г л а ш а ю т с я . Э т о р е ш е н и е б ы л о п р и н я т о у ж е н е с к о л ь к о л е т н а з а д , э т о п о л и т и з и р о в а н н о е , э т о с т р а н н о е р е ш е н и е » , — з а я в и л а З а х а р о в а .

По словам дипломата, там не будет представителей министерства иностранных дел и других официальных российских структур.