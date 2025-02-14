Удар по Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) и последующие обвинения в этом России — это провокация, спланированная украинскими властями в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

« Т е п е р ь е з д и т З е л е н с к и й , т о л ь к о о н е з д и т у ж е н е с а р т е ф а к т а м и , о н п о в ы с и л с т а в к и , н о н а с а м о м д е л е я б ы с к а з а л а , ч т о о н е щ е п р о б и л д н о . О н т е п е р ь е з д и т с п е р ф о р м а н с а м и , к о т о р ы е п о д к р е п л я ю т с я п р о в о к а ц и я м и » , — з а я в и л а д и п л о м а т .

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор.

По данным ведомства, около 1:50 по местному времени сотрудники агентства находились на Чернобыльской площадке и услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком. По их информации, беспилотник врезался в крышу саркофага.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о попадании российского дрона по ЧАЭС

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удар беспилотного летательного аппарата по Чернобыльской атомной электростанции разозлил всех участников Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 14 февраля.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Чернобыльскую АЭС.