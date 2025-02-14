Захарова отреагировала на зверское убийство ветерана солдатами ВСУ в Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обнаружение тела замученного ветерана Великой Отечественной войны в одном из домов в Суджанском районе Курской области. Как сообщает «Звезда», она пообещала расплату за эти зверства.

Напомним, что первыми об обнаружении тела пожилого мужчины сообщили военкоры. Его дом оказался на оккупированной украинскими формированиями территории Курской области. По их информации, ветерана сперва пытали, а после застрелили. Труп нашли при освобождении одного из населенных пунктов.

« О н п е р е ж и л н а ц и с т о в . О н н е п е р е ж и л н е о н а ц и с т о в . З а в с е э т о б у д е т р а с п л а т а , б е з у с л о в н о » , — с к а з а л а З а х а р о в а .

Ранее сообщалось, что ВСУ замучили десятки мирных граждан в селе Русское Поречное в Суджанском районе. Их тела обнаружили в подвалах домов в населенном пункте. По данным Следкома, погибли 22 местных жителя. Помимо массовой расправы украинские военные также совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщин.