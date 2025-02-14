Заявление вице-президента США о перезагрузке отношений с Россией объяснили
Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером объяснил заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона.
Ранее Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после заключения успешного соглашения по Украине. Об этом он сообщил в беседе с изданием The Wall Street Journal. Кроме того, вице-президента США отметил, что «нынешняя изоляция Москвы от западных рынков сделала ее младшим партнером Пекина».
Эксперт подчеркнул, что о намерении американской стороны восстановить отношения с Россией свидетельствуют не только последние заявления Вэнса, но и нынешняя риторика Трампа, который, помимо прочего, недавно выступил за возвращение России в «Большую семерку».
Поступающие из Вашингтона сигналы могут говорить о том, что новая администрация США планирует масштабную перезагрузку отношений с РФ. Допускаю, что цель такой перезагрузки – это «отрыв» Москвы от Пекина. Для американцев это логичная цель, поскольку в настоящее время Китай является их основным конкурентом. Но посмотрим, как на такие планы отреагируют в Москве. Есть ощущение, в целом у нас доверяют Трампу, но не доверяют США. То есть все понимают, что если завтра Трамп уйдет, то возникнет очень много вопросов касательно дальнейшего выстраивания взаимодействий с США. Судя по всему, с Трампом действительно можно всерьез о чем-то договариваться, при этом сама Америка с ее политическими элитами является непостоянным и ненадежным партером.Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку
Политолог вместе с тем ответил на вопрос о взаимозависимости между отношениями РФ с Китаем и с США.
«Да, тут существует взаимосвязь. Чем больше будут улучшаться отношения Москвы с Вашингтоном, тем больше будут ухудшаться ее отношения с Пекином. При этом в данном процессе могут быть промежуточные звенья, когда, к примеру, отношения Москвы с Вашингтоном частично улучшились, а отношения с Пекином ухудшились, но не сильно. Однако в целом дружить одновременно и с теми, и с теми РФ будет довольно затруднительно», - сказал он.
Основой для выстраивания диалога между РФ и США должно стать мирное урегулирование по Украине, подчеркнул Каргин.
«От украинского кейса зависеть будет очень многое. В частности, важны будут те переговорные позиции, которые займет Трамп. Но изначально американский президент занял довольно выгодную для Москвы линию. Так, он уже обозначил, что хочет видеть прямые переговоры Вашингтона и Москвы. Европа в таком случае фактически остается в роли наблюдателя, а если в переговорах будет участвовать Украина, то в качестве статиста. Поэтому такую линию Трампа вполне можно назвать пророссийской», - считает эксперт.
Каргин также объяснил заявление вице-президента США о том, что «сделка по Украине шокирует многих людей».
«Вэнс намекает на то, что украинский кейс будет закрыт на российских установках, что соответствующее соглашение будет отражать, в том числе, и российские интересы, из-за чего либералы «просто лопнут». При этом следует понимать, что тут США попросят от России уступок по другим направлениям», - заключил собеседник.
Ранее издание Asia Times рассказало о плане Трампа по снятию санкций с России.