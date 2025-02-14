Заявление вице-президента США о перезагрузке отношений с Россией объяснили

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером объяснил заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после заключения успешного соглашения по Украине. Об этом он сообщил в беседе с изданием The Wall Street Journal. Кроме того, вице-президента США отметил, что «нынешняя изоляция Москвы от западных рынков сделала ее младшим партнером Пекина».

Эксперт подчеркнул, что о намерении американской стороны восстановить отношения с Россией свидетельствуют не только последние заявления Вэнса, но и нынешняя риторика Трампа, который, помимо прочего, недавно выступил за возвращение России в «Большую семерку».

Поступающие из Вашингтона сигналы могут говорить о том, что новая администрация США планирует масштабную перезагрузку отношений с РФ. Допускаю, что цель такой перезагрузки – это «отрыв» Москвы от Пекина. Для американцев это логичная цель, поскольку в настоящее время Китай является их основным конкурентом. Но посмотрим, как на такие планы отреагируют в Москве. Есть ощущение, в целом у нас доверяют Трампу, но не доверяют США. То есть все понимают, что если завтра Трамп уйдет, то возникнет очень много вопросов касательно дальнейшего выстраивания взаимодействий с США. Судя по всему, с Трампом действительно можно всерьез о чем-то договариваться, при этом сама Америка с ее политическими элитами является непостоянным и ненадежным партером. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Политолог вместе с тем ответил на вопрос о взаимозависимости между отношениями РФ с Китаем и с США.

« Д а , т у т с у щ е с т в у е т в з а и м о с в я з ь . Ч е м б о л ь ш е б у д у т у л у ч ш а т ь с я о т н о ш е н и я Москвы с Вашингтоном, тем больше будут ухудшаться ее отношения с Пекином. При этом в данном процессе могут быть промежуточные звенья, когда, к примеру, отношения Москвы с Вашингтоном частично улучшились, а отношения с Пекином ухудшились, но не сильно. Однако в целом дружить одновременно и с теми, и с теми РФ будет довольно затруднительно», - сказал он.

Основой для выстраивания диалога между РФ и США должно стать мирное урегулирование по Украине, подчеркнул Каргин.

« О т у к р а и н с к о г о к е й с а з а в и с е т ь б у д е т о ч е н ь м н о г о е . В ч а с т н о с т и , в а ж н ы б у д у т т е п е р е г о в о р н ы е п о з и ц и и , к о т о р ы е з а й м е т Т р а м п . Н о и з н а ч а л ь н о а м е р и к а н с к и й п р е з и д е н т з а н я л д о в о л ь н о в ы г о д н у ю д л я Москвы линию. Так, он уже обозначил, что хочет видеть прямые переговоры Вашингтона и Москвы. Европа в таком случае фактически остается в роли наблюдателя, а если в переговорах будет участвовать Украина, то в качестве статиста. Поэтому такую линию Трампа вполне можно назвать пророссийской», - считает эксперт.

Каргин также объяснил заявление вице-президента США о том, что «сделка по Украине шокирует многих людей».

« В э н с н а м е к а е т н а т о , ч т о у к р а и н с к и й к е й с б у д е т з а к р ы т н а р о с с и й с к и х у с т а н о в к а х , ч т о с о о т в е т с т в у ю щ е е с о г л а ш е н и е б у д е т о т р а ж а т ь , в т о м ч и с л е , и р о с с и й с к и е и н т е р е с ы , и з - з а ч е г о л и б е р а л ы « п р о с т о л о п н у т » . П р и э т о м с л е д у е т п о н и м а т ь , ч т о т у т США попросят от России уступок по другим направлениям», - заключил собеседник.

Ранее издание Asia Times рассказало о плане Трампа по снятию санкций с России.