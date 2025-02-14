Сделка с Россией положит конец грязным заработкам военно-промышленных корпораций Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Ссылаясь на высказывания вице-президента США Джея Ди Вэнса, парламентарий отметил, что возможное соглашение между лидерами двух стран должно стать не только шокирующим для мирового сообщества, но и остановить многие злоупотребления, существующие в американском ВПК.

П у с т ь э т а с д е л к а , о к о т о р о й г о в о р и т Д ж е й Д и В э н с , б у д е т ш о к и р у ю щ е й , п о л о ж и в к о н е ц г р я з н о м у з а р а б о т к у в о е н н ы х к о р п о р а ц и й . Н о г л а в н о е , ч т о б ы э т а с д е л к а н е с т а л а р а з о ч а р о в а н и е м в м и р н ы х о б е щ а н и я х , д а н н ы х 4 7 - м п р е з и д е н т о м США Дональдом Трампом, которые запали в души и зародили у всего человечества всеобщую надежду о возрождении эпохи справедливого и устойчивого мира, — высказался Шеремет.

Парламентарий также отметил, что соглашение между Москвой и Вашингтоном может стать возможностью для изменения курса внешней политики США. По его мнению, Трамп способен изменить направление международной политики, направив ее усилия в более конструктивное русло.

В е д ь и м е н н о Дональд Трамп способен исправить и изменить направление течения агрессивной международной политики, которое с помощью его предшественников под благовидным предлогом быстро вело к апокалипсису, направив всю его необузданную силу в созидательное и мирное русло, — резюмировал Шеремет.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США продолжают использовать стратегию кнута и пряника в отношениях с Россией. По его словам, Вашингтон осознает слабость своей переговорной позиции, поэтому пытается компенсировать ее риторическими угрозами.