В Госдуме раскрыли ожидания от вероятной сделки США и России
Сделка с Россией положит конец грязным заработкам военно-промышленных корпораций Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Ссылаясь на высказывания вице-президента США Джея Ди Вэнса, парламентарий отметил, что возможное соглашение между лидерами двух стран должно стать не только шокирующим для мирового сообщества, но и остановить многие злоупотребления, существующие в американском ВПК.
Пусть эта сделка, о которой говорит Джей Ди Вэнс, будет шокирующей, положив конец грязному заработку военных корпораций. Но главное, чтобы эта сделка не стала разочарованием в мирных обещаниях, данных 47-м президентом США Дональдом Трампом, которые запали в души и зародили у всего человечества всеобщую надежду о возрождении эпохи справедливого и устойчивого мира, — высказался Шеремет.
Парламентарий также отметил, что соглашение между Москвой и Вашингтоном может стать возможностью для изменения курса внешней политики США. По его мнению, Трамп способен изменить направление международной политики, направив ее усилия в более конструктивное русло.
Ведь именно Дональд Трамп способен исправить и изменить направление течения агрессивной международной политики, которое с помощью его предшественников под благовидным предлогом быстро вело к апокалипсису, направив всю его необузданную силу в созидательное и мирное русло, — резюмировал Шеремет.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США продолжают использовать стратегию кнута и пряника в отношениях с Россией. По его словам, Вашингтон осознает слабость своей переговорной позиции, поэтому пытается компенсировать ее риторическими угрозами.