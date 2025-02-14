В Кремле прокомментировали возвращение Винника в Россию

В Кремле рады освобождению из тюрьмы в США и возвращению в Россию несправедливо осужденного Александра Винника. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На этой неделе советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Москва в рамках сделки с Вашингтоном освободила из колонии гражданина США Фогеля. Бывший американский дипломат был приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.

После чего из заключения в США был отпущен Александр Винник. Он вернулся в РФ поздним вечером 13 февраля. В США Винника обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности.

По словам официального представителя Кремля, возвращение Александра Винника - это радость, в том числе и для президента России Владимира Путина.

« Д л я н а с д л я в с е х и , к о н е ч н о ж е , д л я п р е з и д е н т а Р о с с и и в с е г д а р а д о с т ь , к о г д а г р а ж д а н и н Р о с с и и , к о т о р ы й о т б ы в а л н и ч е м н е о б о с н о в а н н о е н а к а з а н и е в С о е д и н е н н ы х Ш т а т а х , в о з в р а щ а е т с я о т т у д а н а с в о ю Р о д и н у » , - п о д ч е р к н у л Д м и т р и й П е с к о в .

При этом он отметил, что пока не располагает информацией, будет ли глава государства созваниваться с Винником.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Он был экстрадирован в Штаты в августе 2022 года.