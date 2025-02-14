В Кремле прокомментировали возвращение Винника в Россию
В Кремле рады освобождению из тюрьмы в США и возвращению в Россию несправедливо осужденного Александра Винника. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
На этой неделе советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Москва в рамках сделки с Вашингтоном освободила из колонии гражданина США Фогеля. Бывший американский дипломат был приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.
После чего из заключения в США был отпущен Александр Винник. Он вернулся в РФ поздним вечером 13 февраля. В США Винника обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности.
По словам официального представителя Кремля, возвращение Александра Винника - это радость, в том числе и для президента России Владимира Путина.
«Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою Родину», - подчеркнул Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что пока не располагает информацией, будет ли глава государства созваниваться с Винником.
Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Он был экстрадирован в Штаты в августе 2022 года.