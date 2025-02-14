Вице-президент США Вэнс заявил о готовности приехать в Россию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу, 14 февраля, сообщил, что готов посетить Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

— К о н е ч н о ! — з а я в и л а м е р и к а н с к и й п о л и т и к н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и в о т в е т н а с о о т в е т с т в у ю щ и й в о п р о с , п е р е д а ю т «Известия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне. Он отметил, что обе стороны выразили готовность к дальнейшим контактам и ориентируются на личную встречу, взаимные приглашения посетить Москву и Вашингтон уже получены, но решение о формате встречи пока не принято.

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Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что для начала переговоров по украинскому конфликту Москве не нужно делать уступок. По его словам, ключевым аспектом в процессе мирного урегулирования конфликта должен стать реализм, которого ранее не хватало.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители России не будут посещать Мюнхенскую конференцию по безопасности, поэтому и анонсированных Дональдом Трампом переговоров с ней состояться не должно.