Песков высказался о возвращении России в G7

Россия мало заинтересована в возвращении в Группу семи, о котором заявил американский президент Дональд Трамп. Москва видит большие перспективы у "двадцатки", заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется Группой семи, значительно утратила свою релевантность, - указал представитель Кремля. - Она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста - эти центры роста переместились в другие регионы земного шара". "С этой точки зрения мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает экономические локомотивы земного шара", - заключил Песков.
Трамп призвал вернуть Россию в «Большую семерку»
Дональд Трамп назвал ошибкой исключение РФ из G8, произошедшее в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что был бы рад возвращению Москвы в объединение.
Россия была членом "восьмерки" (существовала в формате G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - с 1976 года) с 1997 года.