Песков высказался о возвращении России в G7

Россия мало заинтересована в возвращении в Группу семи, о котором заявил американский президент Дональд Трамп. Москва видит большие перспективы у "двадцатки", заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

" М ы н е о д н о к р а т н о г о в о р и л и , ч т о г р у п п а , к о т о р а я с е й ч а с н а з ы в а е т с я Г р у п п о й с е м и , з н а ч и т е л ь н о у т р а т и л а с в о ю р е л е в а н т н о с т ь , - у к а з а л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я . - О н а о б ъ е д и н я е т с т р а н ы , к о т о р ы е н е я в л я ю т с я с е й ч а с л и д е р а м и п о р о с т у , п о р а з н ы м п а р а м е т р а м э к о н о м и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о р о с т а - э т и ц е н т р ы р о с т а п е р е м е с т и л и с ь в д р у г и е р е г и о н ы з е м н о г о ш а р а " . " С э т о й т о ч к и з р е н и я м ы с ч и т а е м , ч т о м ы г о р а з д о б о л е е з а и н т е р е с о в а н ы в п р о д о л ж е н и и н а ш е й к о н с т р у к т и в н о й р а б о т ы в р а м к а х " д в а д ц а т к и " . И м е н н о т а к о й ф о р у м , к а к " д в а д ц а т к а " , н а в е р н о е , б о л ь ш е о т р а ж а е т э к о н о м и ч е с к и е л о к о м о т и в ы з е м н о г о ш а р а " , - з а к л ю ч и л Песков.

Трамп призвал вернуть Россию в «Большую семерку»

Дональд Трамп назвал ошибкой исключение РФ из G8, произошедшее в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что был бы рад возвращению Москвы в объединение.

Россия была членом "восьмерки" (существовала в формате G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - с 1976 года) с 1997 года.