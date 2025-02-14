Песков: Киев попытается сорвать мирный процесс

В Киеве наверняка есть люди, которые будут стараться делать все, чтобы сорвать переговорный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об обвинениях Владимира Зеленского в том, что якобы российский дрон нанес удар по саркофагу разрушенного четвертого реактора Чернобыльской АЭС.

« Н а в е р н я к а в н е д р а х к и е в с к о г о р е ж и м а б у д у т т е , к т о п р о д о л ж и т в ы с т у п а т ь п р о т и в к а к и х - т о п о п ы т о к с т а р т о в а т ь с п е р е г о в о р н ы м п р о ц е с с о м . О ч е в и д н о , э т и л ю д и б у д у т д е л а т ь в с е , ч т о б ы э т о т п р о ц е с с п о п ы т а т ь с я с о р в а т ь » , — о т м е т и л Песков.

Также представитель Кремля сообщил, что у него нет информации, связан ли сегодняшний удар по укрытию реактора на Чернобыльской АЭС и артиллерийская атака ВСУ на Запорожскую ТЭС.

« Я н е з н а ю , я в л я е т с я л и э т о о б щ и м и з в е н ь я м и в ц е п и . Н о т о , ч т о у к р а и н с к и й р е ж и м п р о д о л ж а е т н а н о с и т ь у д а р ы п о о б ъ е к т а м м и р н о й и н ф р а с т р у к т у р ы , э т о о ч е в и д н о » , — с к а з а л Дмитрий Песков.

Взрыв произошел на Чернобыльской АЭС

Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского сообщают о попадании якобы российского ударного дрона с фугасной боевой частью в саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Пожарные смогли быстро ликвидировать огонь, но укрытие получило повреждения. В то же время сегодня стало известно об обстреле украинской артиллерией Запорожской ТЭС, в результате чего без света остались около 50 тысячи жителей.