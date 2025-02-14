Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что любые утверждения о причастности Москвы к ударам по подобным объектам являются провокацией и подтасовкой.

Напомним, что 14 февраля Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. По его словам, конструкция получила «существенные» повреждения, однако повышения радиационного фона не зафиксировано. Он обвинил в происшествии Россию, но не привел никаких доказательств.

Взрыв произошел на Чернобыльской АЭС

Инцидент случился перед стартом Мюнхенской конференции по безопасности. Президент США Дональд Трамп заявлял, что на мероприятии должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, Соединенных Штатов и Украины. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что так Зеленский пытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона.