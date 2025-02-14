Путин поддержал намерение Развожаева пойти на выборы главы Севастополя

Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поддержал желание главы Севастополя Михаила Развожаева участвовать в выборах губернатора в сентябре 2025 года.

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" З а п о с л е д н и е г о д ы с д е л а н о н е м а л о , е с л и н е с к а з а т ь м н о г о . С д е л а н о м н о г о п о д в а ш и м р у к о в о д с т в о м . П о э т о м у я , б е з у с л о в н о , п о ж е л а л б ы в а м у д а ч и н а н о в о м с р о к е р а б о т ы в к а ч е с т в е г у б е р н а т о р а Севастополя, разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие", - сказал он.

В ходе разговора обсуждалось и социально-экономическое развитие региона, реализация нацпроектов. Отдельно Путин обратил внимание на вопросы обеспечения севастопольцев дошкольными учреждениями и поликлиниками, а также подготовки школьных учителей.