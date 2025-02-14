Путин поддержал намерение Развожаева пойти на выборы главы Севастополя
Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поддержал желание главы Севастополя Михаила Развожаева участвовать в выборах губернатора в сентябре 2025 года.
"За последние годы сделано немало, если не сказать много. Сделано много под вашим руководством. Поэтому я, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя, разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие", - сказал он.
В ходе разговора обсуждалось и социально-экономическое развитие региона, реализация нацпроектов. Отдельно Путин обратил внимание на вопросы обеспечения севастопольцев дошкольными учреждениями и поликлиниками, а также подготовки школьных учителей.